К сожалению, многие из них вернулись с передовой на щите. Очередным "Ангелом спорта" стал игрок регбийного клуба Политехник Андрей Гуцал.

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Большая потеря для регбийной семьи

Трагическое событие произошло 27 февраля во время выполнения боевого задания. Оно стало последним для украинского спортсмена, который сменил спортивную экипировку на военную ради светлого будущего Родины.

Отметим, что это уже далеко не первая невосполнимая потеря для регбийного сообщества. В боях за свободную Украину погибли: Александр Морев, Владимир Стельмах, Владислав Горбунов, Артем Толочко, Никита Бобров, Алексей Дяговец, Евгений Кашинский, Алексей Цыбко и Сергей Смирнов

Напомним, что сначала полномасштабного вторжения в Украине создали специальный сайт "Ангелы спорта". На портале содержится краткая информация о спортсменах, которые отдали свою жизнь за свободную и независимую страну. Сейчас известно о уже более, чем 400 павших воинов из мира спорта.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Героя. Враг ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память!