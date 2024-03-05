На жаль, багато з них повернулися з передової на щиті. Черговим "Янголом спорту" став гравець регбійного клубу Політехнік Андрій Гуцал.

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Велика втрата для регбійної родини

Трагічна подія сталася 27 лютого під час виконання бойового завдання. Воно стало останнім для українського спортсмена, який змінив спортивне екіпірування на військове задля світлого майбутнього Батьківщини.

Зазначимо, що це вже далеко не перша непоправна втрата для регбійної спільноти. У боях за вільну Україну загинули: Олександр Морєв, Володимир Стельмах, Владислав Горбунов, Артем Толочко, Микита Бобров, Олексій Дяговець, Євген Кашинський, Олексій Цибко та Сергій Смірнов

Нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення в Україні створили спеціальний сайт "Янголи спорту". На порталі міститься коротка інформація про спортсменів, які віддали своє життя за вільну та незалежну країну. Наразі відомо про вже більше, ніж 400 полеглих воїнів зі світу спорту.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя. Ворог відповість за кожне забране життя українця. Вічна пам'ять!