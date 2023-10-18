Расплата за поддержку террористов: обладателя "Золотого мяча" могут лишить гражданства

Звезда мирового футбола Карим Бензем публично поддержал Палестину в войне против Израиля. Такая позиция форварда саудовского Аль-Иттихаду не понравилась соотечественникам француза.

Нападение террористов Хамаса на Израиль, с последующим военным ответом ЦАХАЛ по Сектору Газа, разделило общество в странах Европы. Часть граждан Евросоюза, особенно это касается эмигрантов из стран Востока, выступили в поддержку народа Палестины. К их числу присоединился обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема.

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Во Франции не понравилась позиция Бензема

Звездный футболист ни словом не осудил террористов ХАМАС, а лишь обвинил Израиль в бомбардировках Газа. Позиция Бензема вызвала осуждение во французском обществе.

Депутат Европарламента от Франции Надин Морано назвала форварда "агентом пропаганды ХАМАС". А министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен напомнил о связях Карима с террористической организацией "Братья мусульмане".

Однако одними только обвинениями дело против Бензема может не закончиться. Французский сенатор Валерий Буайе призывал лишить звезду мирового футбола гражданства и его титулов, если связь с террористами подтвердится.

Мы не можем смириться с тем, что французский человек с двойным гражданством, известный во всем мире, может таким образом опозорить и даже предать нашу страну,

– заявила Буайе.

Заявление Валери Буайе / instagram.com/vboyer13