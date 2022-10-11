УАФ рассматривает возможность остановки сезона УПЛ: под угрозой матч Шахтер – Динамо

Из-за массированных обстрелов украинских городов следующий тур чемпионата Украины может не состояться. Более того, ассоциация размышляет над временным прекращением сезона УПЛ.

Последние дни были очень тяжелыми для Украины. Россияне усилили обстрелы украинских городов, только за понедельник было запущено около 80 ракет.

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Больше всего пострадали Киев, Львов, Кривой Рог, Кременчуг, а также южные и восточные регионы Украины. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, гражданские места, детские площадки и школы.

Поэтому 10 октября был отменен матч 6 тура УПЛ между Александрией и Металлистом 1925, который должен был состояться в Киеве. При этом УАФ рассматривают вариант и полной остановки чемпионата.

Как пишут СМИ, ассоциация вместе с УПЛ рассматривает два варианта. Речь идет либо о переносе-го тура, либо о прекращении сезона на неопределенный срок.

Матчи 7 тура запланированы на 14-16 октября. Одним из поединков должно стать битва Шахтера и Динамо, которое планируют провести во Львове на "Арене Львов".

Последствия террористических ударов по Украине

Премьер Денис Шмигаль написал, что часть украинских областей без света . По словам министра, нужно быть готовым к перебоям электроснабжения.

В Офисе Президента заявили, что нужно готовиться к последствиям атак и подтвердили удар по ТЭЦ. Особо попросили экономить электроэнергию вечером.

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Что касается пострадавших, то мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что от ракетных ударов в Киеве пострадал 51 человек, из них – 42 госпитализированы в медучреждения города. В то же время на Днепропетровщине в результате вражеского обстрела известно о 4 погибших и более 16 пострадавших.