Останні дні були дуже важкими для України. Росіяни посилили обстріли українських міст, тільки за понеділок було запущено близько 80 ракет.

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Найбільше постраждали Київ, Львів, Кривий Ріг, Кременчук, а також південні та східні регіони України. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, цивільні місця, дитячі майданчики та школи тощо.

Через це 10 жовтня був скасований матч 6 туру УПЛ між Олександрією та Металістом 1925, який мав відбутись у Києві. При цьому УАФ розглядають варіант і повної зупинки чемпіонату.

Як пишуть ЗМІ, асоціація разом з УПЛ розглядають два варіанти. Мова йде або про перенесення -го туру, або про припинення сезону на невизначений термін.

Матчі 7 туру заплановані на 14-16 жовтня. Одним із поєдинків має стати битва Шахтаря та Динамо, яку планують провести у Львові на "Арені Львів".

Наслідки терористичних ударів по Україні

Прем'єр Денис Шмигаль написав, що частина українських областей без світла. За слова міністра, треба бути готовими до перебоїв електропостачання.

У Офісі Президента заявили, що треба готуватися до наслідків атак і підтвердили удар по ТЕЦ. Особливо попросили економити електроенергію ввечері.

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Що стосується постраждалих, то мер Києва Віталій Кличко уточнив, що від ракетних ударів у Києві постраждала 51 людина, з них – 42 госпіталізовані до медзакладів міста. Водночас на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу відомо про 4 загиблих та понад 16 постраждалих.