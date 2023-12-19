С начала войны в Украине российские оккупанты нанесли ущерб немалому количеству инфраструктуры. Большинство из них повреждены или уничтожены ракетами или беспилотниками.

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Нет ничего святого

При этом россияне бьют далеко не только по военным объектам, но и по гражданским. Страдают от этих действий и спортивные сооружения. О новой атаке сообщили в спортивном клубе "Таирово" в Одесской области.

В результате действий беспилотников "шахед" была уничтожена детская гребная база "Черноморец" в Таировом. Спортивный клуб показал в инстаграмме последствия разрушений.

Россияне уничтожили детскую гребную базу: смотреть фото

Вот такой он "русский мир" – страшный, агрессивный и безразличный к спортивным мечтам наших детей. Спорсмены потеряли не только лодки, но и крышу над головой. Дети, еще днем 16 декабря, тренировались на той же воде, на следующее утро, вместе со своими родителями, тренерами и другими спортсменами уже разбирали остатки свалок сгоревших лодок и помогали восстановить то, что было разрушено. И кого вы пытаетесь победить? Запомните – вы разрушили нам лодки, но никогда не разрушите самое ценное – наши спортивные планы, мечты и веру в нашу Победу,

– говорится в заявлении СК "Таирово".

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Клуб организовал сбор на восстановление базы и призвал всех неравнодушных к нему присоединиться. Реквизиты – по ссылке.

Напомним, что в октябре российские террористы разрушили стадион "Торпедо" в Запорожье с помощью ракеты С-300. Именно на этой арене свою последнюю игру в жизни провел легендарный Валерий Лобановский.