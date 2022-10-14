Опорник киевского клуба сообщил о разрушении снарядом врага его дома, где он провел лучшие годы детства. Ахмед Алибеков с гневом обратился к оккупанту.
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Разрушили жизнь украинцев
На своей странице в инстаграмме футболист изложил фото разрушенной многоэтажки и внутреннего двора.
Йо***и ублюдки. Дом и двор, в котором я прожил все свое детство,
– подписал фото Алибеков.
Разбитый дом Алибекова в Запорожье / Фото из инстаграммв футболиста
Ранее капитан Динамо Сергей Сидорчук тоже показал разбитый оккупантами дом в Запорожье, где долгое время проживал футболист сборной Украины.
Что известно об Ахмеде Алибекове
- Успел поиграть не только в Украине. Интересно, что у карьеры Алибекова есть опыт выступлений в российском чемпионате, а точнее выступал за Уфу на правах аренды – с конца сентября 2020-го по конец февраля 2021-го. После чего вернулся в Киев.
- С июля 2019 по 2020 выступал в чешском Словане.
- С первого дня июля 2021 играет на правах аренды в луганской Заре. Сотрудничество с опорником рассчитано до конца июня 2023 года.
- Правда, в новом сезоне не сыграл еще ни одного матча. То был на скамейке запасных, то вообще не попадал в заявку Зари.