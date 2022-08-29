Итоги 2 тура

Подошел к концу второй тур чемпионата Украины по футболу. В отличие от стартового, этот тур отыгран полностью, пишет 24 канал.

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За три дня УПЛ провела 8 матчей, в которых было забито 19 голов (в среднем – 2,38 за игру). Только игра между Металлистом 1925 и Черноморцем завершилась вничью.

Безусловно, главной сенсацией тура стало разгромное поражение "Динамо". Команда Мирча Луческу трижды пропустила от Днепра-1. А вот Шахтер не без проблем, но выиграл свой поединок у Кривбасса.

Львов – Заря 2:3

Ворскла – Верес 1:2

Металлист 1925 – Черноморец 0:0

Колос – Рух 2:0

Шахтер – Кривбасс 1:0

Динамо – Днепр-1 0:3

Металлист – Ингулец 1:1

Александрия – Минай 2:1

Турнирная таблица

При этом ни один из украинских грандов не входит в топ-пятерку в турнирной таблице. Динамо вообще опустилось на последнюю позицию.

Правда, первый тур киевляне пропустили из-за участия в еврокубках. Также по 0 баллов имеют Минай, Кривбасс, Рух и Ворскла. А вот в лидерах – квартет команд, выигравших оба стартовых матча.

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Заря, Колос, Александрия и Верес уходят без потерь. Также стопроцентный показатель у Днепра-1, однако команда Александра Кучера провела только одну игру.

МЕСТО КОМАНДА В Н П РАЗНИЦА МЯЧЕЙ ОЧКИ 1 Заря 2 0 0 6-3 6 2 Колос 2 0 0 3-0 6 3 Александрия 2 0 0 4-2 6 4 Вереск 2 0 0 3-1 6 5 Металлист 1 1 0 3-2 4 6 Шахтер 1 1 0 1-0 4 7 Днепр-1 1 0 0 3-0 3 8 Металлист 1925 0 2 0 0-0 2 9 Ингулец 0 1 1 2-3 1 10 Черноморец 0 1 1 0-1 1 11 Львов 0 1 0 2-3 1 12 Минай 0 0 1 1-2 0 13 Кривбасс 0 0 2 0-2 0 14 Ворскла 0 0 2 2-5 0 15 Рух 0 0 2 1-4 0 16 Динамо 0 0 2 0-3 0

Что касается гонки бомбардиров, то ее возглавил Денис Безбородько. В первом туре он играл за Зорю и оформил дубль в ворота Ворсклы.

После этого форвард вернулся в Колос и забил за кузнецов во втором туре против Руха. Все остальные игроки УПЛ не забивали больше одного гола.

Расписание матчей 3 тура УПЛ: