Итоги 2 тура
Подошел к концу второй тур чемпионата Украины по футболу. В отличие от стартового, этот тур отыгран полностью, пишет 24 канал.
Читайте также : Динамо сменило место проведения еврокубковых матчей в Польше
За три дня УПЛ провела 8 матчей, в которых было забито 19 голов (в среднем – 2,38 за игру). Только игра между Металлистом 1925 и Черноморцем завершилась вничью.
Безусловно, главной сенсацией тура стало разгромное поражение "Динамо". Команда Мирча Луческу трижды пропустила от Днепра-1. А вот Шахтер не без проблем, но выиграл свой поединок у Кривбасса.
- Львов – Заря 2:3
- Ворскла – Верес 1:2
- Металлист 1925 – Черноморец 0:0
- Колос – Рух 2:0
- Шахтер – Кривбасс 1:0
- Динамо – Днепр-1 0:3
- Металлист – Ингулец 1:1
- Александрия – Минай 2:1
Турнирная таблица
При этом ни один из украинских грандов не входит в топ-пятерку в турнирной таблице. Динамо вообще опустилось на последнюю позицию.
Правда, первый тур киевляне пропустили из-за участия в еврокубках. Также по 0 баллов имеют Минай, Кривбасс, Рух и Ворскла. А вот в лидерах – квартет команд, выигравших оба стартовых матча.
По теме Суркис отреагировал на слова Луческу о последнем матче в Динамо
Заря, Колос, Александрия и Верес уходят без потерь. Также стопроцентный показатель у Днепра-1, однако команда Александра Кучера провела только одну игру.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|РАЗНИЦА МЯЧЕЙ
|ОЧКИ
|1
|Заря
|2
|0
|0
|6-3
|6
|2
|Колос
|2
|0
|0
|3-0
|6
|3
|Александрия
|2
|0
|0
|4-2
|6
|4
|Вереск
|2
|0
|0
|3-1
|6
|5
|Металлист
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6
|Шахтер
|1
|1
|0
|1-0
|4
|7
|Днепр-1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|8
|Металлист 1925
|0
|2
|0
|0-0
|2
|9
|Ингулец
|0
|1
|1
|2-3
|1
|10
|Черноморец
|0
|1
|1
|0-1
|1
|11
|Львов
|0
|1
|0
|2-3
|1
|12
|Минай
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Кривбасс
|0
|0
|2
|0-2
|0
|14
|Ворскла
|0
|0
|2
|2-5
|0
|15
|Рух
|0
|0
|2
|1-4
|0
|16
|Динамо
|0
|0
|2
|0-3
|0
Что касается гонки бомбардиров, то ее возглавил Денис Безбородько. В первом туре он играл за Зорю и оформил дубль в ворота Ворсклы.
После этого форвард вернулся в Колос и забил за кузнецов во втором туре против Руха. Все остальные игроки УПЛ не забивали больше одного гола.
Расписание матчей 3 тура УПЛ:
- 2 сентября, 17:00. Рух – Шахтер
- 3 сентября, 13:00. Заря – Динамо
- 3 сентября, 13:00. Днепр-1 – Верес
- 3 сентября, 15:00. Металлист 1925 – Ворскла
- 4 сентября, 13:00. Кривбасс – Львов
- 4 сентября, 15:00. Черноморец – Ингулец
- 5 сентября, 13:00. Минай – Колос
- 5 сентября, 15:00. Александрия – Металлист