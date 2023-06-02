Хочет быть в безопасности: теннисистка из Беларуси сбежала от вопросов о войне под циничным предлогом

Арина Сабаленко продолжает пробивать репутационное дно. Поклонница Лукашенко уже отказывается от пресс-конференций из-за вопроса об Украине. В то же время она собирает "ручных" журналистов для "теплой ванны".

Война в Украине вынудила мировой спорт отгородиться от россиян и белорусов. Команды не допускают к соревнованиям, а индивидуальным спортсменам разрешают выступать только под нейтральным флагом.

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При этом представителей РФ и Белоруссии это не заставило выступить против военных действий. Почти все они выбрали молчание и пропагандируют заявления о "спортивной политике"

Оказывается, Соболенка в опасности

Ярким примером стала вторая ракетка мира Арина Соболенко. Девушка всячески избегает вопросов о войне в Украине, а по просьбе осудить власти Беларуси за совершение геноцида украинцев на пару с Россией. отказывается отвечать.

Теперь же Арина пробила очередное дно. Не спортивное, ведь на Ролан Гаррос она уже прошла в 1/8 финала, обыграв в последнем поединке другую представительницу страны-террористки – россиянку Камиллу Рахимову.

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После игры Соболенка решила проигнорировать пресс-конференцию для журналистов, чтобы избежать неудобных вопросов. Белоруска собрала лояльную для себя прессу, которой и дала интервью. Свое решение она объяснила желанием чувствовать себя в безопасности.

После матча с Костюк я пообщалась с прессой, как обычно это делаю. Я знаю, что они до сих пор ожидают вопросов, которые больше касаются политики и не столь сильного моего тенниса. Уже много месяцев я отвечаю на эти вопросы на турнирах, четко выражая свои чувства и мысли. Эти вопросы меня не беспокоят после моих матчей. Мне приходится давать ответы на вопросы, не связанные с моим теннисом или моими матчами. Но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности. А я должен чувствовать себя в безопасности, когда даю интервью журналистам после матчей. Я решила избежать подобной ситуации сегодня для собственного психического здоровья и благополучия. Организаторы поддержали меня в этом решении,

– заявила поклонница террористов.

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Пожалуй, Арине следует узнать значение термина "безопасность". Уже потом можно цинично заявлять об этом, когда миллионы украинцев находятся под угрозой смерти из-за действий, в том числе и белорусского диктатора.

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Впрочем, когда ты являешься соучастницей геноцида, всегда удобного его не замечать. Следует напомнить, что в 2020 году Сабаленко поддержала Александра Лукашенко в кровавом разгоне антивластных митингов.

Именно это оставило Беларусь в качестве муртада России. Сама же Арина часто готовится к турнирам в РФ, хоть и живет в Майами (США). А ее бойфрендом является хоккеист Константин Кольцов, тоже поклонник Лукашенко. Более того, в 2022 году он выступил с поддержкой войны в Украине.