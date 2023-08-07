Россияне продолжают выступать о "спорт вне политики", пока их спортсмены вступают в армию и идут убивать мирных украинцев. Одним из таких является бывший футболист сборной "большой страны", успевший проиграть в Украине, Андрей Соломатин.

Бывший левый защитник уехал воевать в Украину, чтобы вернуться домой в красивом черном пакете. Андрей Соломатин активно помогал болельщикам российских клубов, уничтожающих украинские города, а теперь и сам пополнил свои ряды, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также Еще один "кормилиц": украинец уехал играть в Россию, заявив, что хочет стать местной легендой

Уехал уничтожать украинский Бахмут

Соломатин подписал контракт с батальоном "Española", в рядах которого уехал воевать в адский Бахмут, который россияне называют его прежним названием Артемовск. Он уже даже получил позывной "Солома". Конечно, небогатая фантазия у россиян.

Бывший футболист призвал нынешних игроков не бить баклуши, а поддержать своих болельщиков, которые в мирное время тратили собственные деньги, поддержать любимые команды с трибун стадионов. Теперь будто бы пора футболистам отблагодарить своих фанатов.

Ранее бывший игрок московского ЦСКА в 2022 году неоднократно посещал временно оккупированный украинский Донбасс и кичился фотографиями с оружием.

В одном из прошедших интервью пропагандистским каналам Соломатин упоминал о ненависти граждан западных областей Украины в сторону россиян, в частности, он вспомнил своего бывшего одноклубника из Украины Тараса. Вероятно, террорист говорил о Тарасе Ковальчуке.