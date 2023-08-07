ВСУ уже подготовили черный пакет: экс-футболист сборной России поехал воевать в Украину
Россияне продолжают выступать о "спорт вне политики", пока их спортсмены вступают в армию и идут убивать мирных украинцев. Одним из таких является бывший футболист сборной "большой страны", успевший проиграть в Украине, Андрей Соломатин.
Бывший левый защитник уехал воевать в Украину, чтобы вернуться домой в красивом черном пакете. Андрей Соломатин активно помогал болельщикам российских клубов, уничтожающих украинские города, а теперь и сам пополнил свои ряды, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Уехал уничтожать украинский Бахмут
Соломатин подписал контракт с батальоном "Española", в рядах которого уехал воевать в адский Бахмут, который россияне называют его прежним названием Артемовск. Он уже даже получил позывной "Солома". Конечно, небогатая фантазия у россиян.
Бывший футболист призвал нынешних игроков не бить баклуши, а поддержать своих болельщиков, которые в мирное время тратили собственные деньги, поддержать любимые команды с трибун стадионов. Теперь будто бы пора футболистам отблагодарить своих фанатов.
Ранее бывший игрок московского ЦСКА в 2022 году неоднократно посещал временно оккупированный украинский Донбасс и кичился фотографиями с оружием.
В одном из прошедших интервью пропагандистским каналам Соломатин упоминал о ненависти граждан западных областей Украины в сторону россиян, в частности, он вспомнил своего бывшего одноклубника из Украины Тараса. Вероятно, террорист говорил о Тарасе Ковальчуке.
- Отметим, что бывший футболист-пропагандист Соломатин почти всю свою карьеру отдал российскому чемпионату. Но есть в его карьере украинский след. 1 января 2005 года Андрей в статусе свободного агента стал футболистом киевской Оболони, с которой отыграл всего 9 матчей.
- 1 июля того же года покинул столичный клуб и вернулся на свои "болота". Через два года после этого закончил свою футбольную карьеру.