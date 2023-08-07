Футболист, невзирая на то, что Россия пытается уничтожить его родную страну, подписал контракт с московским Торпедо. 18-летний уроженец Днепра не увидел ничего плохого в таком развитии событий и уже успел дебютировать за новую команду, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Предатель похвалил русских болельщиков

После своего первого матча "запоребриком" Червяков заявил, что хочет стать легендой клуба. Он остался недоволен своим дебютом за москвичей, но был очень поражен болельщиками своего нового клуба и рассказал о своих планах, из которых становится понятно, что в Украину он уже не вернется.

Я впервые играл при "живых" людях, можно сказать. Когда выходил, колени дрожали. Надо преодолевать себя и играть. Спасибо фанатам за поддержку, их было слышно, иногда они заглушали партнеров по команде. Я приятно удивлен такой атмосферой на стадионе. Моя цель – прославить Торпедо, вернуть его в высшую лигу и победить в Премьер-лиге, стать легендой,

– заявил Червяков.

Отметим, что футболист является воспитанником Днепра, в академии которого провел 6 лет. После этого играл в юношеской команде Ингульца и Шахтера, а также за молодежную команду португальского Жил Висенте.



Червяков в составе юниорской команды Днепр / инстаграм футболиста



Червяков в составе Ингульца / инстаграм футболиста

Судя по комментариев под фотографиями футболиста, у него было нормальное окружение, ведь его осуждают за такую позорную позицию, но что-то пошло не так и теперь Руслан будет кормиться за деньги людей, которые хотят уничтожить его страну и родной город.