"Люблю людей из России и Украины": эпатажный боксер опубликовал странный пост в соцсети

Американец Райан Гарсия продолжает хайповать и привлекать к себе внимание. На этот раз боксер решил пропиариться на теме войны в Украине.

Мир спорта объединился вокруг помощи Украине с началом полномасштабной войны против России. Многие известные личности поддержали нашу страну и осудили россиян за агрессию.

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Гарсия не различает россиян и украинцев

Впрочем, популярный боксер Райан Гарсия решил похайповать на теме войны. На своей странице в твиттере американец обратился к россиянам и украинцам, а также написал фразу на русском языке.

Я люблю людей из России и Украины. Я вижу так много комментариев на всех платформах русскими буквами. Это действительно впечатляюще. Я тебя люблю,

– написал Гарсия.

Поединок против Хейни: что известно

Напомним, что в середине апреля в первой полусредней категории пройдет топовый поединок с участием Гарсии. Американец в Нью-Йорке сразится со своим соотечественником Девином Хейни за пояс WBC.

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Последний перешел в этот вес после победы над Василием Ломаченко в мае 2023 года. Хейни уже успел дебютировать в первой полусредней категории, одолев в декабре Реджиса Прогрейса.

Что касается Гарсии, то 25-летний спортсмен выиграл 24 поединка на профессиональном уровне и проиграл один – в апреле 2023-го Джервонте Дэвису. Три года назад Райан становился временным чемпионом WBC в своей весовой категории.