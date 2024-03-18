Світ спорту об'єднався навколо допомоги Україні з початком повномасштабної війни проти Росії. Чимало відомих особистостей підтримали нашу країну та засудили росіян за агресію.

До теми Відомий боксер каже, що його зґвалтували члени Богемського клубу: що відомо про гучний скандал

Гарсія не розрізняє росіян та українців

Втім популярний боксер Раян Гарсія вирішив похайпувати на темі війни. На своїй сторінці у твітері американець звернувся до росіян та українців, а також написав фразу російською мовою.

Я люблю людей з Росії та України. Я бачу так багато коментарів на усіх платформах російськими літерами. Це дійсно вражаюче. Я тєбя люблю,

– написав Гарсія.

Поєдинок проти Хейні: що відомо

Нагадаємо, що в середині квітня у першій напівсередній категорії пройде топовий поєдинок за участю Гарсії. Американець в Нью-Йорку битиметься зі своїм співвітчизником Девіном Хейні за пояс WBC.

Читайте також "Тут його ніхто не любить": український боксер назвав проблеми Ломаченка перед боєм з Камбососом

Останній перейшов у цю вагу після перемоги над Василем Ломаченком у травні 2023 року. Хейні вже встиг дебютувати у першій напівсередній категорії, здолавши у грудні Реджиса Прогрейса.

Що стосується Гарсії, то 25-річний спортсмен виграв 24 поєдинки на професійному рівні та програв один – у квітні 2023-го Джервонті Девісу. Три роки тому Раян ставав тимчасовим чемпіоном WBC у своїй ваговій категорії.