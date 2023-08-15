Мозги оставил дома: экс-игрок сборной России не смог объяснить, зачем поехал воевать в Украину
Бывший российский футболист Андрей Соломатин не смог реализовать себя после завершения игровой карьеры. Свое новое призвание он увидел в кровавой войне, которую развязала Россия.
Андрей Соломатин с начала военной агрессии России неоднократно посещал оккупированный Донбасс и привозил разнообразные вещи для батальона "Эспаньола", созданного из российских фанатов. А недавно бывший футболист решил вступить в ряды террористов и поехал убивать украинцев в Бахмут, пишет 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.
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Такой шаг горе-футболиста вызвал восхищение в российских пропагандистских СМИ. Однако, наверное, и они были разочарованы тупостью экс-игрока сборной России. Отвечая на вопрос российского Геббельс-ТВ, Соломатин не смог объяснить, почему он решил уехать воевать в Украину.
В зоне СВО (так в России называют войну в Украине – 24 Канал) нахожусь с июля. Давно уже вынашивал эту идею. Трудно сказать, что именно стало ключевым. Скорее, это совокупность определенных факторов. Сомнений не было, потому что я был уверен: меня поддержат в этом вопросе. Однозначно был настроен на то, чтобы официально стать бойцом отряда "Эспаньола", хотя ребята говорили, что я и так с ними уже давно, потому что регулярно ездил к ним,
– сказал российский военный преступник.
Футболист-террорист Соломатин
- Напомним, что Соломатин во время футбольной карьеры играл за московские клубы ЦСКА и Локомотив. В составе сборной России участвовал в ЧМ-2002. Постепенно его карьера покатилась вниз. В 2005 году в киевской Оболони соблазнились громким имя и взяли его в команду. Тем не менее, распиаренная звезда ничем себя не проявил и не помог клубу сохранить прописку в элите.
- После завершения карьеры Соломатин попробовал заниматься бизнесом. Но и здесь его постигла неудача. Он разорился, когда занимался перепродажей в Россию американских лимузинов. В конце концов подзабытый всеми футболист напомнил о себе, когда началась война в Украине. Большой фанат Путина решил пополнить ряды международных преступников.