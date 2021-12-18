Война с Россией сильно подкосила наши силы, – тренер сборной Украины Петраков

Наставник сборной Украины Александр Петраков высказался о влиянии войны на Донбассе на украинский футбол. Тренер заявил, что вооруженная агрессия России подкосила украинский футбол.

Петраков: потихоньку мы будем восстанавливаться

Россия напала на Украину в 2014 году и аннексировала полуостров Крым и оккупировала части Донецкой и Луганской областей.

Кстати Россия – агрессор, Крым – наш, – украинский футболист Гринь

Петраков убежден, что потихоньку Украина будет восстанавливаться.

Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен,

– сказал Петраков.

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