Война с Россией сильно подкосила наши силы, – тренер сборной Украины Петраков
18 декабря 2021 , 17:19Читати новину українською
Источник:"Футбольный формат"
Наставник сборной Украины Александр Петраков высказался о влиянии войны на Донбассе на украинский футбол. Тренер заявил, что вооруженная агрессия России подкосила украинский футбол.
Петраков: потихоньку мы будем восстанавливаться
Россия напала на Украину в 2014 году и аннексировала полуостров Крым и оккупировала части Донецкой и Луганской областей.
Кстати Россия – агрессор, Крым – наш, – украинский футболист Гринь
Петраков убежден, что потихоньку Украина будет восстанавливаться.
Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен,
– сказал Петраков.
Что известно о Петракова
- Александр Петраков летом 2021 года возглавил национальную сборную Украины по футболу. Сперва Петраков был исполняющим обязанности главного тренера.
- Осенью тренер вывел сборную Украины в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022. УАФ предложил тренеру контракт до конца 2022 года.
- Петраков – чемпион мира 2019 года. Он привел сборную Украины U-20 к первой в истории победе на мундиале.