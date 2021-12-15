Гринь: Какой еще возможный переход в Россию

Во время интервью изданию "UA-Футбол" футболиста спросили, мог ли бы он играть в российском чемпионате на фоне военной агрессии России против Украины.

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"Не знаю... Я не хочу вообще разговаривать о политике, потому что спорт и политика – это разные вещи", – ответил Сергей.

Впоследствии журналисты снова вышли на связь с футболистом, чтобы правильно донести его позицию.

Почему вы у меня спрашиваете о России и Крыме? Я перенес уже три операции, жду четвертую. Я живу в Украине, моя семья тоже живет в Украине, я родился в Украине. Какой еще возможный переход в Россию? Я думаю, как бы мне быстрее выздороветь и вернуться в строй в Александрии,

– отметил игрок.

На вопрос агрессор ли Россия и чей Крым, Гринь сказал: "Ну, конечно, Россия – агрессор, Крым – наш", – резюмировал футболист.