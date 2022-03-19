Война продолжается с 2014, погибали люди, в том числе дети – Зозуля готов к нападению рашистов

Роман Зозуля выступает в далекой Испании, но это не помешает помогать родной Украине бороться против российской орды. Футболист Фуэнлабарды предусматривал такое полномасштабное нападение России на Украину.

Зозуля: Лично я был готов к этому

Роман Зозуля активно помогает украинским защитникам уже далеко не первый год. Бывший нападающий сборной Украины заявил, что война против России для него длится уже восьмой год.

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Ему жаль, что мировые лидеры поверили в эту войну только после полномасштабного вторжения России в Украину.

Для меня война идет с 2014 года. Потому лично я был готов к этому. Я надеялся, что этого не будет, но в глубине души понимал, что это произойдет. Жаль, что Европа и весь мир только сейчас поняли, что у нас идет война. А она шла с 2014 года, погибали люди, в том числе дети,

– сказал футболист.

Роман Зозуля рассказал, что его утро 24 февраля началось с множества звонков от семьи, проживающей в Киеве. Впоследствии футболист стал принимать звонки от наших защитников с фронта со словами: "Все. Рома, началось".

После чего Зозуля сразу создал чат, где объединяются люди, которые будут помогать украинской армии.