Война – это зло, – звезда российского тенниса Кафельников против нападения его страны на Украину

Евгений Кафельников – самый титулованный российский теннисист не поддерживает решения и действия своей страны в отношении Украины. Спортсмен не хочет войны и называет украинцев братским народом.

Раскритиковал действия своей страны

Бывшая первая ракетка мира Кафельников заверил, что такая информация о возможном вторжении российских войск в Украину вводит в депрессию и непонятность, почему все произойдет именно так. Олимпийский чемпион из России рассказал, что в Украине у него есть много друзей и знакомых.

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Евгений Кафельников даже не хочет думать о возможной войне между двумя соседними странами. Российский теннисист сделал мощное заявление, в котором осудил действия своей страны.

Только человек с ненормальной психикой может угрожать войной. Война – это зло. Ни в коем случае не хочу пожелать даже своему злейшему врагу, чтобы он с ней столкнулся, не говоря уже о близких и друзьях,

– сказал Кафельников.

Что известно о Евгении Кафельникове

Евгений Кафельников является самым титулованным российским теннисистом, который в 2000 году получил звание олимпийского чемпиона.

За свою карьеру был первой ракеткой мира. Лидерство в рейтинге ATP удерживал в течение почти 2 месяца.

Он дважды становился победителем турниров Грэнд Слэм, а в 2002 году в составе российской сборной одержал победу на Кубке Дэвиса.

Получил от родной страны звание лучшего теннисиста века.

С 2019 года включен в Международный зал теннисной славы.

! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!