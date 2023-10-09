Легенда Тоттенхэма эвакуировался из Израиля в Грецию: его команда должна играть с Зарей в еврокубках

9 октября 2023, 23:49
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Источник:

talkSPORT

Робби Кин решил покинуть Израиль из-за нападения со стороны Палестины. Его команда лидирует в чемпионате, а также встретится с украинцами в Лиге конференций.

В выходные в Израиле началась новая фаза войны против Палестины. Террористы ХАМАС тысячами ракет обстреляли израильские города и взяли в плен сотни гражданских граждан.

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Эвакуация Робби Кина

Тысячи людей были вынуждены прятаться в бомбоубежищах или срочно покидать страну. В такую ситуацию попал звездный тренер Маккаби Тель-Авив Робби Кин.

Ирландец некоторое время скрывался в укрытии вместе со своим помощником Рори Делапом. Позже специалист решил покинуть Израиль.

Ему помогли добраться до Греции, где он сейчас находится в безопасности. Напомним, что Маккаби является соперником Зари в групповой стадии Лиги конференций.

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26 октября команды должны сыграть очный матч в Тель-Авиве, но похоже, что игра будет перенесена или пройдет в другой стране. К слову, из-за войны против России Заря вынуждена принимать соперников в Польше.

Кто такой Робби Кин

  • нападающий провел яркую карьеру в АПЛ, поиграв за Вулверхэмптон, Ковентри, Лидс, Тоттенхэм, Ливерпуль, Вест Хэм и Астон Виллу
  • больше всего футболист запомнился в Тоттенхэме, забив в 306 матчах 122 гола.
  • также Робби представлял итальянский Интер, шотландский Селтик, американский Лос-Анджелес Гэлэкси и индийский Атлетико Калькутта
  • за сборную Ирландии Кин провел 146 матчей, забив рекордные 68 голов
  • тренером Маккаби Тель-Авив ирландец стал этим летом и уже одержал 11 побед в 15 матчах.
  • после пяти туров чемпионата Израиля Маккаби лидирует с 13 очками, опережая на три балла Хапоэль из Хайфы
Автор: Анатолій Дерека