Легенда Тоттенхэма эвакуировался из Израиля в Грецию: его команда должна играть с Зарей в еврокубках

Робби Кин решил покинуть Израиль из-за нападения со стороны Палестины. Его команда лидирует в чемпионате, а также встретится с украинцами в Лиге конференций.

В выходные в Израиле началась новая фаза войны против Палестины. Террористы ХАМАС тысячами ракет обстреляли израильские города и взяли в плен сотни гражданских граждан.

По теме Израиль официально объявил состояние войны, в ходе конфликта погибли две украинки: бои до сих пор продолжаются

Эвакуация Робби Кина

Тысячи людей были вынуждены прятаться в бомбоубежищах или срочно покидать страну. В такую ситуацию попал звездный тренер Маккаби Тель-Авив Робби Кин.

Ирландец некоторое время скрывался в укрытии вместе со своим помощником Рори Делапом. Позже специалист решил покинуть Израиль.

Ему помогли добраться до Греции, где он сейчас находится в безопасности. Напомним, что Маккаби является соперником Зари в групповой стадии Лиги конференций.

Читайте также "Накажите этих подонков": как украинский спорт поддержал Израиль в войне против ХАМАС - фото

26 октября команды должны сыграть очный матч в Тель-Авиве, но похоже, что игра будет перенесена или пройдет в другой стране. К слову, из-за войны против России Заря вынуждена принимать соперников в Польше.

Кто такой Робби Кин