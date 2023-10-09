В субботу, 7 октября, террористы ХАМАС массированно атаковали территорию Израиля. Палестинские боевики выпустили тысячи ракет и захватили в гражданских заложники.

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От нападения палестинцев пострадали более двух тысяч гражданских, более 600 погибли. Израиль начал избивать ответ, уничтожая важные для ХАМАС объекты в Секторе Газы.

Мировое сообщество выразило поддержку израильтянам, в том числе и многие спортсмены. 24 канал собрал реакцию украинского спорта на войну в Израиле



Пост футболиста Арсенала Александра Зинченко / instagram.com/zinchenko

После этого поста арабские пользователи инстаграмм вспомнили страницу Александра. Это заставило его удалить публикацию и закрыть аккаунт.



Виктор Цыганков поддержал Израиль / instagram.com/viktortsygankov

Страна, в которой я родился и провел первые пять лет моей жизни. Очень больно видеть, что происходит с мирным населением сейчас. Украинская нация с вами,

– написал у себя в посту вингер Жироны Виктор Цыганков, родившийся в Израиле.

Особенно эмоциональным был израильский защитник Шахтера Став Лемкин: "Израиль страдает от одной из самых ужасных атак в нашей истории. Половина страны находится в укрытиях после запуска более двух тысяч ракет. Люди убиты, изнасилованы и похищены террористами. Целые поселения находятся в заложниках. Остановите лицемерие! Сегодня мы, а завтра вы! Террор – это террор! Мое сердце со всем моим народом. Поддержите нас".



Поддержка израильтян от украинской дзюдоистки Дарьи Билодид / instagram.com/dariabilodid7



Украинская шпажистка Джоан Фейби Бежура / instagram.com/bezhurafeybi

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Сторез теннисистки Марты Костюк / instagram.com/martakostyuk



Поддержка Израиля от "Динамо" / instagram.com/fc_dynamo_kyiv



Экстенсист Сергей Стаховский призвал наказать уродов / instagram.com/stako_s



Гимнастка Анастасия Возняк о ситуации в Израиле / instagram.com/voznyak_anastasiya