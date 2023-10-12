Утром 7 октября террористическая группировка ХАМАС атаковала Израиль, захватив заложников и убив много невинных людей. Беспрецедентное по своей жестокости нападение осудили все демократические страны мира. Однако даже в Европе нет единодушия.

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Провокационное заявление фанатов Селтика

Радикальные группировки некоторых футбольных клубов осудили военный ответ Израиля по террористам и поддержали Палестину. Особой циничностью отличилось фанатское движение Селтика Green Brigade.

Ультрас Green Brigade осудили руководство Селтика, поддержавшее Украину во время агрессии Россиино не выразило поддержки палестинцев.

"Нынешнее лицемерие совета директоров клуба совпадает с лицемерием большей части политического и медийного класса, примером чего является Украина. Почему жизнь украинцев считается более священной, чем жизнь палестинцев?

Green Brigade остается непреклонной в своей поддержке палестинского народа, как всегда. В течение нашей истории мы поддерживали многие палестинские проекты и на протяжении более десяти лет развивали тесные отношения с лагерями беженцев, кульминацией чего стало создание академии Селтика в Вифлееме, Палестина", – говорится в заявлении ультрас.

Селтик может быть оштрафован за матч ЛЧ

Однако одними заявлениями действия ультрас не ограничиваются. Они призвали всех болельщиков Селтика развернуть флаг Палестины во время матча Лиги чемпионов против мадридского Атлетико, который состоится 25 октября. Конечно, клуб получит наказание за политический перформанс фанатов.

"Мы выражаем нашу искреннюю солидарность и молимся за наших друзей по всей Палестине в это болезненное время, когда большая часть международного сообщества снова привержена трусам, а военные преступления совершаются против большей части беззащитного заключенного населения.

25 октября в матче против Атлетико Мадрид мы просим всех болельщиков Селтика поднять палестинский флаг на матче Лиги чемпионов УЕФА и показать миру, что ФК Селтик поддерживает угнетенных, а не угнетателей", – призвала группировка Green Brigade.

Следует отметить, что в манипулятивных заявлениях "зеленой бригады" ни словом не упоминаются террористы ХАМАС, спровоцировавшие войну в Израиле. Боевики используют жителей Газа в качестве живого щита, скрываясь за ними от ударов израильской армии.

Кто такие ультрас Green Brigade

Радикальная фанатская группировка Селтика образована в 2006 году. Они позиционируют себя как "левый фронт движения болельщиков Селтика против фашизма, расизма, религиозной ненависти и сионизма". Движение "Зеленой бригады" имеет большое количество поклонников и насчитывает 50 тысяч. Деятельность радикальных болельщиков постоянно сопровождают скандалы. Драки с полицией, поддержка Ирландской республиканской армии и Палестины, а также осуждение политики Великобритании – вот основные зашквары Green Brigade. Из-за постоянных скандалов, завершающихся штрафами, клуб угрожал расформированием организации.