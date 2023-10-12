Вранці 7 жовтня терористичне угрупування ХАМАС атакувало Ізраїль, захопивши заручників та вбивши велику кількість невинних людей. Безпрецедентний за своєю жорстокістю напад засудили усі демократичні країни світу. Однак навіть в Європі немає одностайності.

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Провокативна заява фанів Селтіку

Радикальні угрупування деяких футбольних клубів засудили військову відповідь Ізраїлю по терористах та підтримали Палестину. Особливою цинічністю відзначився фанатський рух Селтіку Green Brigade.

Ультрас Green Brigade засудили керівництво Селтіку, яке підтримало Україну під час агресії Росії, але не висловило підтримку палестинців.

"Нинішнє лицемірство ради директорів клубу збігається з лицемірством більшої частини політичного та медійного класу, прикладом чого є Україна. Політичні меседжі про Україну тоді вітались на "Селтік Парк", але зараз стосовно Палестини їх засуджують. Питання, яке варто задати будь-якій розумній людині, чому? Чому життя українців вважається більш священним, ніж життя палестинців?

Green Brigade залишається непохитною у своїй підтримці палестинського народу, як і завжди. Протягом нашої історії ми підтримували багато палестинських проєктів і протягом більш ніж десяти років розвивали тісні стосунки з таборами біженців, кульмінацією чого стало створення академії Селтіка у Віфлеємі, Палестина", – йдеться у заяві ультрас.

Селтік можуть оштрафувати за матч ЛЧ

Проте лише заявами дії ультрас не обмежуються. Вони закликали усіх уболівальників Селтіку розгорнути прапор Палестини під час матчу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко, який відбудеться 25 жовтня. Звичайно, що клуб отримає покарання за політичний перформанс фанів.

"Ми висловлюємо нашу щиру солідарність і молимось за наших друзів по всій Палестині в цей болісний час, коли велика частина міжнародної спільноти знову прихильна до боягузів, а воєнні злочини здійснюються проти здебільшого беззахисного ув’язненого населення.

25 жовтня в матчі проти Атлетіко Мадрид ми просимо всіх уболівальників Селтіка підняти палестинський прапор на матчі Ліги чемпіонів УЄФА та показати світові, що ФК Селтік підтримує пригноблених, а не гнобителів", – закликало угрупування Green Brigade.

Варто зазначити, що в маніпулятивних заявах "зеленої бригади" жодним словом не згадуються терористи ХАМАС, які спровокували війну в Ізраїлі. Бойовики використовують жителів Газа як живий щит, ховаючись за ними від ударів ізраїльської армії.

Хто такі ультрас Green Brigade

Радикальне фанатське угрупування Селтіку утворене у 2006 році. Вони позиціюють себе як "лівий фронт руху вболівальників Селтику проти фашизму, расизму, релігійної ненависті та сіонізму". Рух "Зеленої бригади" має велику кількість прихильників і нараховує 50 тисяч. Діяльність радикальних уболівальників постійно супроводжують скандали. Бійки з поліцією, підтримка Ірландської республіканської армії та Палестини, а також засудження політики Великої Британії – ось основні зашквари Green Brigade. Через постійні скандали, які завершуються штрафами, клуб погрожував розформуванням організації.