На Ближнем Востоке обострилась война между Израилем и Палестиной. Первые подверглись нападению со стороны Сектора Газы от террористов ХАМАС, которые начали массированно обстреливать чужую территорию тысячами ракет.

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Палестинцы захватывали гражданских в плен, жертвами стали почти 1,5 тысяч невинных людей. Цивилизованный мир поддержал Израиль в этой войне, но среди спортсменов нашлось немало поклонников Палестины.

Одним из них стал вингер Майнца Анвар Эль-Гази. На своей странице в инстаграммах нидерландец опубликовал пост в поддержку Палестины, использовав антисемитскую фразу "От реки до моря".

Клуб Анвара сразу отреагировал на такой пост игрока, расторгнув с ним контракт. Майнц отметил, что позиция Эль-Гази кардинально отличается от клубной.

В посту Эль-Гази высказал неприемлемую для клуба позицию по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Решению предшествовала детальная беседа между руководством и игроком. Майнц с уважением относится к тому, что существуют разные точки зрения по сложному конфликту на Ближнем Востоке, который длится десятилетиями. Но клуб четко дистанцируется от содержания поста, поскольку он не отражает наши ценности,

– говорится в заявлении.

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Отметим, что 28-летний Анвар присоединился к Майнцу только в конце сентября, ведь был в статусе свободного агента. В трех матчах Эль-Гази отличился ассистом. Ранее игрок представлял Аякс, Лилль, Астон Виллу, Эвертон и ПСВ.