Фанатка сорвала матч на Australian Open из-за листовок "Свободы Палестине": фото инцидента

Женщина решила провести политическую акцию протеста против действий Израиля в секторе Газа. Она выбросила бумажки с пропалестинскими призывами во время игры в Мельбурне.

В Мельбурне близится к завершению мужской одиночный турнир на Australian Open. Этой ночью определились все четвертьфиналисты соревнования, пишет 24 канал.

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Пропалестинская акция в Австралии

Одним из самых напряженных матчей стала встреча немца Александра Зверева с британцем Кэмероном Норри. Игра затянулась на все пять сетов и длилась четыре часа.

В середине третьего сета произошла скандальная ситуация, из-за которой матч был остановлен. Одна из болельщиц решила провести акцию протеста в поддержку Палестины.

Девушка выбросила на корт много листовок с надписью "Свобода Палестине". Организаторам пришлось остановить матч на несколько минут, чтобы убрать мусор из игровой зоны.





Акция протеста ради Палестины / twitter.com/gerebit0

Война между Израилем и ХАМАС

Напомним, что война между Израилем и Палестиной накалилась в начале октября 2023 года. Тогда террористы палестинской группировки ХАМАС атаковали израильскую территорию ракетами, вторглись на нее и захватили сотни мирных людей в заложники.

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В ответ армия Израиля начала проведение спецоперации на территории Сектора Газа по обезвреживанию ХАМАСа. Из-за жертв среди гражданского населения мусульмане по всему миру стали призывать к так называемому освобождению Палестины.

Отметим, путевка в 1/4 финала досталась Звереву - 7:5 / 3:6 / 6:3 / 4:6 / 7:6. Все четвертьфинальные пары мужского соревнования на Australian Open выглядят следующим образом: