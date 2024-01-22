У Мельбурні наближається до завершення чоловічий одиночний турнір на Australian Open. Цієї ночі визначились всі чвертьфіналісти змагання, пише 24 канал.

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Пропалестинська акція в Австралії

Одним з найбільш напружених матчів стала зустріч німця Александра Звєрєва з британцем Кемероном Норрі. Гра затягнулась на всі п'ять сетів та тривала аж чотири години.

В середині третього сету сталась скандальна ситуація, через яку матч було зупинено. Одна із вболівальниць вирішила провести акцію протесту на підтримку Палестини.

Дівчина викинула на корт багато листівок з написом "Свободу Палестині". Організаторам довелось зупинити матч на кілька хвилин, щоб прибрати сміття з ігрової зони.





Акція протесту заради Палестини / twitter.com/gerebit0

Війна між Ізраїлем та ХАМАС

Нагадаємо, що війна між Ізраїлем та Палестиною загострилась на початку жовтня 2023 року. Тоді терористи палестинського угрупування ХАМАС атакували ізраїльську територію ракетами, вторглись на неї та захопили сотні мирних людей у заручники.

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У відповідь армія Ізраїлю почала проведення спецоперації на території Сектору Гази для знешкодження ХАМАСу. Через жертви серед цивільного населення мусульмани по всьому світу стали закликати до так званого звільнення Палестини.

Відзначимо, путівка до 1/4 фіналу дісталась Звєрєву – 7:5 / 3:6 / 6:3 / 4:6 / 7:6. Всі чвертьфінальні пари чоловічого змагання на Australian Open виглядають наступним чином: