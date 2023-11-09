Клуб из Израиля отстранил арабского футболиста из-за призыва его жены к миру с Палестиной

Фанаты Маккаби из Хайфы резко отреагировали на призыв женщины Диа Сабы к миру с палестинцами. Клуб пошел навстречу болельщикам и отстранил полузащитника от команды.

Месяц назад в Израиле прошла новая военная эскалация отношений с Палестиной. Боевики террористической группировки ХАМАС начали массовый обстрел территории Израиля и захватили сотни гражданских заложников.

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Неуместный пост супруги

После этого Израиль объявил о подготовке к спецоперации на территории сектора Газа. Многие сторонники арабского мира выступили с призывом к миру, хотя после атак ХАМАС они молчали о гражданских жертвах среди израильтян.

Очередной скандал произошел в футбольной команде Маккаби из Хайфы. Некоторые СМИ сообщают, что клуб отстранил от занятий Диа Сабу – полузащитника арабского происхождения.

Причиной стал пост супруги футболиста, в котором она призвала Израиль и Палестину к миру. Это вызвало недовольство у фанатов Маккаби, которые сразу потребовали санкций против Сабы.

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Маккаби на стороне фанатов

Клуб решил не вступать в конфликт с болельщиками, потому отстранил Диа от первой команды. Вероятно, хавбек покинет Израиль, там его не хотят видеть ни в одной команде. 30-летнего израильтянина хотят видеть в чемпионатах Турции и ОАЭ.

В этом сезоне Саба сыграл шесть матчей за Маккаби, отличившись двумя голами и результативной передачей. В чемпионате Израиля, который уже месяц стоит на паузе из-за войны, клуб из Хайфы занимает седьмую строчку после пяти игр.