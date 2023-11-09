Місяць тому в Ізраїлі відбулось нова воєнна ескалація відносин з Палестиною. Бойовики терористичного угруповування ХАМАС почали масовий обстріл території Ізраїля та захопили сотні цивільних заручників.

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Недоречний пост дружини

Після цього Ізраїль оголосив про підготовку до спецоперації на території Сектору Гази. Чимало прихильників арабського світу виступили із закликом до миру, хоча після атак ХАМАС вони мовчали про цивільні жертви серед ізраїльтян.

Черговий скандал стався у футбольній команді Маккабі з Хайфи. Деякі ЗМІ повідомляють, що клуб відсторонив від занять Діа Сабу – півзахисника арабського походження.

Причиною став пост дружини футболіста, в якому вона закликала Ізраїль та Палестину до миру. Це викликало незадоволення у фанатів Маккабі, які одразу почали вимагати санкцій проти Саби.

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Маккабі на боці фанатів

Клуб вирішив не вступати у конфлікт із вболівальниками, тому відсторонив Діа від першої команди. Ймовірно, хавбек залишить Ізраїль, адже там його не хочуть бачити у жодній команді. Натомість 30-річного ізраїльтянина хочуть бачити в чемпіонатах Туреччини та ОАЕ.

Цього сезону Саба зіграв шість матчів за Маккабі, відзначившись двома голами та результативною передачею. В чемпіонаті Ізраїля, який вже місяць стоїть на паузі через війну, клуб з Хайфи посідає сьому сходинку після п'яти ігор.