На минувших выходных Израиль подвергся массированной атаке со стороны Палестины. Террористы ХАМАС выпустили тысячи ракет и захватили сотни гражданских людей в заложники.

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Россиянин поддержал террористов

Жертвами нападения стали почти тысяча израильтян. Мировое цивилизованное сообщество выразило поддержку Израилю через атаки. Впрочем, многие неадекваты встали на сторону ХАМАС. Неудивительно, что среди них немало россиян.

Дагестанский игрок Магомед-Шапи Сулейманов поддержал Палестину на своей странице в инстаграммах. Представитель страны-террористки процитировал фразу сауовского ученого-шейха Абдуля Азиза ат-Тарифи.

Палестину не уволят те, кто продал ее. Они ведь продали ее, потому что не ценили ее. Увольнение Палестины будет кровью, а продали ее за деньги. А тот, кто продал какую-то вещь за деньги, не будет покупать ее своей кровью,

– говорится в цитате.

Кто такой Сулейманов

Особенно интересно, что уроженец Махачкалы в сезоне 2022-2023 выступал в Израиле за Хапоэль Беер-Шева. Конечно, этот пост возмутил немало израильтян, а бывший партнер Сулейманова по команде Ротем Хатуэль написал: "Ты мне больше не друг".

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Магомед-Шапи попытался оправдаться, что он не имел в виду поддержки ХАМАС. Но эти отмазки выглядели бестолково, представитель страны-оккупанта в очередной раз показал свое террористическое лицо.

Отметим, что Сулейманов является питомцем Краснодара, из которого затем ушел в турецкий Гиресунспор. В этом сезоне Магомед-Шапи ушел в аренду у греческий Арис, где уже успел сыграть четыре матча.