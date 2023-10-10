На минулих вихідних Ізраїль зазнав масованої атаки з боку Палестини. Терористи ХАМАС випустили тисячі ракет та захопили сотні цивільних людей в заручники.

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Росіянин підтримав терористів

Жертвами нападу стала майже тисяча ізраїльтян. Світова цивілізована спільнота висловила підтримку Ізраїлю через атаки. Втім багато неадекватів встали на бік ХАМАС. Не дивно, що серед них чимало росіян.

Так, дагестанський гравець Магомед-Шапі Сулейманов підтримав Палестину на своїй сторінці в інстаграм. Представник країни-терористки процитував фразу сауівського вченого-шейха Абдуля Азіза ат-Таріфі.

Палестину не звільнять ті, хто продав її. Адже вони продали її, бо не цінували її. Звільнення Палестини буде кров'ю, а продали її за гроші. А той, хто продав якусь річ за гроші, не купуватиме її своєю кров'ю,

– йдеться у цитаті.

Хто такий Сулейманов

Особливо цікаво, що уродженець Махачкали у сезоні 2022-2023 виступав у Ізраїлі за Хапоель Беер-Шева. Звісно цей пост обурив чимало ізраїльтян, а колишній партнер Сулейманова по команді Ротем Хатуель написав: "Ти мені більше не друг".

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Магомед-Шапі спробував виправдатися, що він не мав на увазі підтримку ХАМАС. Але ці відмазки виглядали недолуго, представник країни-окупанта вкотре показав своє терористичне обличчя.

Відзначимо, що Сулейманов є вихованце Краснодара, з якого потім пішов у турецький Гіресунспор. Цього сезону Магомед-Шапі пішов в оренду у грецький Аріс, де вже встиг зіграти чотири матчі.