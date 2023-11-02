Передал привет друзьям ХАМАС: израильский боец ММА подписал снаряды именами россиян
Источник:Твиттер Хаима Гозали
В Израиле идет война против террористической группировки ХАМАС. Спортивный мир раскололся в своих взглядах на события на Ближнем Востоке.
Целый ряд известных российских бойцов ММА поддержали Палестину, но ни словом не осудили преступления ХАМАС. А великий друг Кадырова Чимаев вообще призвал своего кумира отправить его на войну в Сектор Газа.
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50-летний израильский боец UFC Хаим Гозали отреагировал на поддержку россиянами Палестины. В своих социальных сетях он опубликовал фото снарядов, на которых написал имена Хабиба Нурмагомедова, Белала Мухаммада, Ислама Махачева и Хамзата Чимаева.
Это для вас от Хаима Гозали. Израиль,
– подписал публикацию Хозали.
Снаряды для российских бойцов / twitter.com/Haimgozali
Отметим, что все эти российские бойцы публично выступают с поддержкой Палестины. Хабиб Нурмагомедов – это бывший чемпион UFC в легком весе, завершивший карьеру в 2020 году. Белал Мухаммад, Ислам Махачев и Хамзата Чимаева – это активные бойцы UFC.