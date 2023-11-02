Целый ряд известных российских бойцов ММА поддержали Палестину, но ни словом не осудили преступления ХАМАС. А великий друг Кадырова Чимаев вообще призвал своего кумира отправить его на войну в Сектор Газа.

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50-летний израильский боец UFC Хаим Гозали отреагировал на поддержку россиянами Палестины. В своих социальных сетях он опубликовал фото снарядов, на которых написал имена Хабиба Нурмагомедова, Белала Мухаммада, Ислама Махачева и Хамзата Чимаева.

Это для вас от Хаима Гозали. Израиль,

– подписал публикацию Хозали.

Снаряды для российских бойцов / twitter.com/Haimgozali

Отметим, что все эти российские бойцы публично выступают с поддержкой Палестины. Хабиб Нурмагомедов – это бывший чемпион UFC в легком весе, завершивший карьеру в 2020 году. Белал Мухаммад, Ислам Махачев и Хамзата Чимаева – это активные бойцы UFC.

Кто такой Хаим Гозали

50-летний израильский боец Хаим Гозали, также известный под псевдонимом "Бэтмен", выступал в полусреднем весе. Хаим раньше служил в пограничной полиции Израиля. Гозали получил шесть ножевых ранений, когда работал вышибалой в израильском ночном клубе. На его счету 15 побед и 6 поражений в ММА. Его сын Авив Гозали также боец Bellator.