Ціла низка відомих російських бійців ММА підтримали Палестину, але жодним словом не засудили злочини ХАМАС. А великий друг Кадирова Чімаєв взагалі закликав свого кумира відправити його на війну в Сектор Газа.
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50-річний ізраїльський боєць UFC Хаїм Гозалі відреагував на підтримку росіянами Палестини. У своїх соціальних мережах він опублікував фото снарядів, на яких написав імена Хабіба Нурмагомедова, Белала Мухаммада, Іслама Махачева та Хамзата Чімаєва.
Це для вас від Хаїма Гозалі. Ізраїль,
– підписав публікацію Хозалі.
Снаряди для російських бійців / twitter.com/Haimgozali
Зазначимо, що всі ці російські бійці публічно виступають із підтримкою Палестини. Хабіб Нурмагомедов – це колишній чемпіон UFC у легкій вазі, який завершив кар'єру у 2020 році. Белал Мухаммад, Іслам Махачев та Хамзата Чімаєва – це активні бійці UFC.