Страна-террорист всегда использовала спорт в своей пропаганде. Довольно часто ей помогали в этом бывшие звезды спорта, подвергшиеся искушению больших денег. Достаточно вспомнить таких зашкваренных знаменитостей, как боксер Рой Джонс-младший и боец ММА Джефф Монсон, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Боец ММА потролил россиян
Однако не все спортсмены готовы опозорить свою репутацию сотрудничеством со страной-агрессором. Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе Деррик Льюис категорически ответил на вопрос о возможных выступлениях в России.
Я не думаю, что когда-нибудь поеду в Россию. Даже если они мне дадут 10 млн долларов, не думаю, что я буду там,
– заявил Льюис.
Также у звездного бойца поинтересовались, кто, по его мнению, является лучшим российским тяжеловесом. Ответ Льюиса точно не понравился жителям болот.
Я думаю, что тот парень, который был в фильме про Рокки (Иван Драго, герой Дольфа Лундгрена – 24 Канал). Вот он точно самый лучший,
– посмеялся Льюис.
Что известно о Деррике Льюисе
- Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис выступает на профи-ринге с 2010 года.
- Он принимал участие в турнирах UFC и Bellator.
- Льюис дважды претендовал на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.
- В послужном списке "Черного Зверя" 27 побед, в том числе 22 нокаутом, в 39 поединках профессиональной карьеры.
- Деррик Льюис является рекордсменом в истории UFC по нокаутам за карьеру. Таким образом, он победил 14 своих соперников в октагоне.
- В официальном рейтинге UFC 38-летний боец занимает 10-е место.