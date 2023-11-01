Страна-террорист всегда использовала спорт в своей пропаганде. Довольно часто ей помогали в этом бывшие звезды спорта, подвергшиеся искушению больших денег. Достаточно вспомнить таких зашкваренных знаменитостей, как боксер Рой Джонс-младший и боец ММА Джефф Монсон, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Боец ММА потролил россиян

Однако не все спортсмены готовы опозорить свою репутацию сотрудничеством со страной-агрессором. Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе Деррик Льюис категорически ответил на вопрос о возможных выступлениях в России.

Я не думаю, что когда-нибудь поеду в Россию. Даже если они мне дадут 10 млн долларов, не думаю, что я буду там,

– заявил Льюис.

Также у звездного бойца поинтересовались, кто, по его мнению, является лучшим российским тяжеловесом. Ответ Льюиса точно не понравился жителям болот.

Я думаю, что тот парень, который был в фильме про Рокки (Иван Драго, герой Дольфа Лундгрена – 24 Канал). Вот он точно самый лучший,

– посмеялся Льюис.

Что известно о Деррике Льюисе