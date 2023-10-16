В Ізраїлі тиждень тому розпочалась нова ескалація війни проти Палестини. Терористи ХАМАС атакували державу з боку Сектора Гази, випустивши тисячі ракет по цивільних.

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Ізраїль проти тенісистки з Тунісу

Сотні мирних ізраїльтян опинилися у полоні, ще майже півтори тисячі загинули. Світ шокований діями терористів та підтримав Ізраїль у конфлікті. Втім у світі спорту знайшлось достатньо персонажів з пропалестинськими поглядами.

Серед них опинилась і топ-тенісистка з Тунісу Онс Жабер. Сьома ракетка світу вимагає свободу Палестині, виступає проти наземної операції Ізраїлю в Секторі Гази у відповідь на дії ХАМАС та ігнорує тероризм у бік ізраїльтян.

У відповідь на таку заяву Ізраїльська асоціаця тенісу направила до WTA скаргу на Онс. Голова організації не уточнив, яке покарання вимагається для туніски, але вважає її прихильницею терористів та нацистів.

Ця тенісистка заохочує, підбурює та підтримує вбивчу терористичну організацію та нацистів. Ми раді, що вона в меншості порівняно з розсудливими спортсменами у решті світу,

– заявив президент асоціації Аві Перец.

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Нагадаємо, що на сторону Палестини став і володар Золотого М'яча у футболі Карім Бензема. Француз вважає, що бомбардування Сектора Гази у відповідь на звірства ХАМАС є несправедливими.