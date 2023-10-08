Утром 7 октября боевики террористической группировки ХАМАС атаковали Израиль. Жестокие кадры убийств и насилия мирных граждан шокировали весь мир, пишет 24 Канал.
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Свою поддержку Израилю выразил игрок Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко. В сториз своего Инстаграм украинец сделал репост публикации "Stand with Israel".
Публикация Зинченко в поддержку Израиля / instagram.com/zinchenko
После этой публикации арабские пользователи атаковали страницу Александра. Они угрожали сжечь футболку Зинченко, а также потребовали, чтобы он покинул Арсенал.
Комментарии к странице Зинченко / instagram.com/zinchenko
Зинченко вынужден был удалить свой пост и временно сделал свой профиль частным.
Отметим, что в составе "канониров" выступает египтянин Мохамед Эльнени, публично поддержавший Палестину в войне против Израиля.