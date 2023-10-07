Палестинские боевики с движения ХАМАС также попытались попасть на территорию суверенного государства, применяя при этом даже дельтапланы и мотоциклы Премьер-министр Израиля заявил, что страна находится в состоянии войны и заверил, что агрессор "заплатит" за нападение на его страну.

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Лемкин отреагировал на атаку со стороны палестинцев

Защитник Шахтера и молодежной сборной Израиля Стал Лемкин, который в июле присоединился к "горнякам", прокомментировал трагические события в своей стране Он призвал мир поддержать его родную страну и не лицемерить.

Израиль страдает от одной из самых ужасных атак в нашей истории. Половина страны находится в укрытиях после запуска более двух тысяч ракет (с территории сектора Газа). Люди убиты, изнасилованы и похищены террористами. Целые поселения находятся в заложниках. Остановите лицемерие! Сегодня мы, а завтра вы! Террор – это террор! Мое сердце со всем моим народом. Поддержите нас,

– написал Лемкин в соцсетях.

Интересно. За достаточно короткий срок пребывания в Украине Став Лемкин уже успел продемонстрировать свою человечность. Он без проблем подвез украинку во Львов, у которой внезапно сломался автобус в Польше.

За время пребывания в составе Шахтера израильтянин пока провел три матча, также в сентябре дебютировал в составе национальной сборной Израиля.