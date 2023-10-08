Вранці 7 жовтня бойовики терористичного угрупування ХАМАС атакували Ізраїль. Жорстокі кадри вбивств та насильства мирних громадян шокували весь світ, пише 24 Канал.
До теми "Сьогодні ми, а завтра ви": гравець Шахтаря закликав світ підтримати Ізраїль
Свою підтримку Ізраїлю висловив гравець Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко. У сторіз свого Інстаграм українець зробив публікації "Stand with Israel".
Публікація Зінченка на підтримку Ізраїлю / instagram.com/zinchenko
Після цієї публікації арабські користувачі атакували сторінку Олександра. Вони погрожували спалити футболку Зінченка, а також вимагали, щоб він залишив Арсенал.
Коментарі до сторінки Зінченка / instagram.com/zinchenko
Зінченко змушений був видалити свій пост та тимчасово зробив свій профіль приватним.
Зазначимо, що у складі "канонірів" виступає єгиптянин Мохамед Ельнені, який публічно підтримав Палестину у війні проти Ізраїлю.