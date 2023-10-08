Вранці 7 жовтня бойовики терористичного угрупування ХАМАС атакували Ізраїль. Жорстокі кадри вбивств та насильства мирних громадян шокували весь світ, пише 24 Канал.

До теми "Сьогодні ми, а завтра ви": гравець Шахтаря закликав світ підтримати Ізраїль

Свою підтримку Ізраїлю висловив гравець Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко. У сторіз свого Інстаграм українець зробив публікації "Stand with Israel".

Публікація Зінченка на підтримку Ізраїлю / instagram.com/zinchenko

Після цієї публікації арабські користувачі атакували сторінку Олександра. Вони погрожували спалити футболку Зінченка, а також вимагали, щоб він залишив Арсенал.

Коментарі до сторінки Зінченка / instagram.com/zinchenko

Зінченко змушений був видалити свій пост та тимчасово зробив свій профіль приватним.

Зазначимо, що у складі "канонірів" виступає єгиптянин Мохамед Ельнені, який публічно підтримав Палестину у війні проти Ізраїлю.

До слова. У неділю, 8 жовтня, лондонський Арсенал зіграє домашній матч проти Манчестер Сіті. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.