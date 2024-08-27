Один из лучших голкиперов мира объявил о завершении карьеры

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсный решил повесить перчатки на гвоздь. Выступление на Евро-2024 стало финальной точкой в яркой карьере звездного футболиста.

О непростом решении Войцех Щенсный сообщил на своей странице в инстаграме. 34-летний легендарный голкипер довольно неожиданно завершил карьеру.

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Щенсный попрощался с профессиональным футболом

Титулованный футболист в обращении рассказал, как в июне 2006 года покинул родную Варшаву, чтобы присоединиться к лондонскому Арсеналу. Выдающийся спортсмен реализовал свою мечту, играя с лучшими игроками мира. Войцех отдал 18 лет жизни любимой игре миллионов. Однако пришло время прощаться и уделить больше времени своей семье.

У каждой истории есть конец, но в жизни каждый конец – это новое начало. Что принесет мне этот новый путь, покажет только время. Но если последние 18 лет и научили меня чему-то, так это тому, что нет ничего невозможного, и, поверьте мне, я буду мечтать о большем!,

– сообщил Щенсный.

Напомним, что последним турниром для Войцеха Щенсного стал чемпионат Европы-2024 в Германии. В составе сборной Польши голкипер отыграл два матча группового раунда: с Нидерландами (1:2) и Австрией (1:3).

Летом Щенсный покинул туринский Ювентус в статусе свободного агента. В итальянском клубе поляк провел последние семь лет карьеры.

Главные достижения легендарного голкипера