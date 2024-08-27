Несмотря на невероятную преданность футболу и уровень профессионализма, португальцу уже 39 лет. Поэтому вскоре наступит то время, когда он решит повесить окончательно бутсы на гвоздь.
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Еще не сказал последнего слова в футболе
Легендарный КриРо рассказал, когда это произойдет. По словам капитана сборной Португалии, он еще хочет продолжать выступления, при этом не собирается возвращаться в европейский футбол, хотя ходило немало слухов относительно родного Спортинга.
Не знаю, скоро ли я уйду на пенсию, через два или три года... но, видимо, я завершу карьеру здесь, в Аль-Насри. Я очень счастлив в этом клубе, мне также хорошо в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать,
– сказал Роналду.
Отметим, что в нынешнем сезоне Роналду провел три матча за Аль-Наср. В них португалец забил три гола и отдал один ассист.
Интересно. 21 августа Криштиану создал собственный ютуб-канал. За неполные шесть дней он уже имеет 48,6 миллионов подписчиков – это абсолютный рекорд в истории платформы по скорости роста аудитории.
Следующий поединок Аль-Наср проведет 27 августа в 21:00. Соперником команды Роналду будет Аль-Фейха.