Вояж в Майами: с кем сыграют украинские теннисистки
Квалификация турнира WTA 1000 в Майами (США) стартует уже 22 марта. Первой на корт выйдет Леся Цуренко, остальные украинки начнут соревнования со следующих раундов.
Источник:24 канал
Соперницы украинок
В квалификации среди украинок выступит лишь Леся Цуренко. Уже 22 марта опытная теннисистка сыграет против представительницы России Варвары Грачевой.
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Если Леси удастся стартовать с победы, то уже в финале квалификации встретится с победительницей пары Моника Никулеску (Румыния) / Людмила Самсонова (Россия).
Марта Костюк и Элина Свитолина начнут свои выступления в Майами с основной сетки. Первая ракетка Украины пропустит первый круг соревнований, а уже в следующем сыграет с победительницей матча Шелби Роджерс – Мэдисон Бренгл.
18-летняя Костюк, которая лишь недавно излечилась от коронавируса, выйдет на корт против одной из победительниц квалификации.
- Призовой фонд этого турнира составил 3 миллиона 260 тысяч долларов.
- После соревнований в Дубае обновился рейтинг WTA. В первой десятке, где находится Свитолина, изменений не произошло. Зато Костюк опустилась на 83 место. Цуренко же улучшила свое положение и теперь занимает 141 позицию.
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