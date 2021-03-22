Квалификация турнира WTA 1000 в Майами (США) стартует уже 22 марта. Первой на корт выйдет Леся Цуренко, остальные украинки начнут соревнования со следующих раундов.

Соперницы украинок

В квалификации среди украинок выступит лишь Леся Цуренко. Уже 22 марта опытная теннисистка сыграет против представительницы России Варвары Грачевой.

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Если Леси удастся стартовать с победы, то уже в финале квалификации встретится с победительницей пары Моника Никулеску (Румыния) / Людмила Самсонова (Россия).

Марта Костюк и Элина Свитолина начнут свои выступления в Майами с основной сетки. Первая ракетка Украины пропустит первый круг соревнований, а уже в следующем сыграет с победительницей матча Шелби Роджерс – Мэдисон Бренгл.

18-летняя Костюк, которая лишь недавно излечилась от коронавируса, выйдет на корт против одной из победительниц квалификации.