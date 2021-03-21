Украинка Киченок выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге
Украинка Надежда Киченок вместе с румынкой Ралукой Олару стали победителями парного турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге (Россия).
В финальном матче они обыграли американский дуэт Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария. Счет матча – 2:6, 6:3, 10:8.
Днем ранее Украинка Киченок вышла в финал престижного турнира WTA в России
Матч длился 84 минуты, в течение которого Киченок и Олару совершили три двойные ошибки, тогда как у соперниц была всего одна. При этом, девушки не подавали навылет.
Также Киченок и Олару реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов, против 4 из 6 у американок.
Важное достижение Надежды Киченок
Надежда впервые победила на соревнованиях серии WTA 500 (ранее – WTA Premier).
В коллекции Киченок также есть титулы WTA в Хобарте, Шэньчжэне, Флорианополисе и Стамбуле. А также WTA Elite Trophy (с Людмилой Киченок).
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