Яркая победа Али

Внук Мухаммеда Али выступает во втором среднем весе (до 76,2 килограмма). После сомнительной победы против Рейеса Санчеса, Нико реабилитировался уже в следующем поединке.

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На этот раз Али Уолш контролировал бой и удачно работал левым хуком. После разведки уже во втором раунде он запустил правый оверхенд и ошеломил Егеря.

Родственник легендарного Мухаммеда Али добавил еще и левый боковой вдогонку и отправил американского земляка на канвас.

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Рефери позволил Егеру продолжить бой, который быстро закончился. Али Уолш набросился на соперника и добил до отмаха рефери – технический нокаут.

Нико еще и устроил игру на публику, продемонстрировав работу ног, как у Мухаммеда Али.

Смотрите видео нокаута в бою Нико Али Уолша