"Дед побил бы каждого из них": внук Мухаммеда Али не оставил шансов Усику и звездам хевивейта

Американский проспект Нико Али Уолш, известный как внук легенды бокса Мухаммеда Али, сравнил своего деда с лучшими боксерами современности. По мнению 22-летнего спортсмена, его прославленный родственник был бы вне конкуренции.

29 октября в Нью-Йорке состоится поединок украинца Василия Ломаченко и американского боксера Джемейна Ортиса. В андеркарде встречи запланирован бой между внуком великого Мухаммеда Али и Билли Вагнером .

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Накануне поединка у Нико Али Уолша журналисты спросили, смог ли кто-нибудь из современных звезд хевивейта составить конкуренцию его знаменитому деду.

"Я в этом вопросе предвзят. Но я считаю деда величайшим в истории супертяжелого веса. Что я думаю о сегодняшнем хевивейте? По-моему, он просто замечательный. Это просто феноменальные бойцы. И Тайсон Фьюри, и Александр Усик, и Энтони Джошуа , и Деонтей Уайлдер.

А эта невероятная трилогия Фьюри vs Уайлдер? Одна из самых лучших в истории бокса. Считаю, что эти бойцы были бы конкурентноспособными в любую эпоху супертяжелого веса. Но, повторюсь, я предвзят. Считаю, что дед избил бы каждого из них,

– сказал Нико Уолш.

Что известно о внуке Мухаммеда Али?

Нико Али Уолш родился 11 июля 2000 года.

В 10 лет он стал заниматься боксом. Хотя мать и была против, но дед одобрял выбор внука.

Нико Уолш дебютировал в профе 15 августа 2021 года. Он одержал 6 побед в 6 проведенных поединках, в том числе 5 нокаутом.

Внук мечтает повторить достижение своего легендарного деда.

Мухаммед Али с внуками (слева Нико Уолш). Фото из инстаграмм Нико Али Волша

Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке. В Украине это будет утро 30 октября. Боксеры выйдут в ринг не раньше 05:00 по киевскому времени.