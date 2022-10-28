Василий Ломаченко готовится к поединку с американцем Джемейном Ортисом, который состоится 29 октября в Нью-Йорке. Боксеры провели взвешивание, дуэль взглядов и ответили на вопросы представителей СМИ.

Читайте также "Бог ему судья": Ломаченко рассказал о Путине, войне, терробороне и ракетных обстрелах

Кто лучший боксер в мире

Журналисты поинтересовались у Василия, кто, по его мнению, лучший боец среди трех предложенных: абсолютный чемпион мира Девин Хейни, обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис или серебряный призер Олимпиады 2016 года Шакур Стивенсон.

По словам Ломаченко, из предложенных трех боксеров только у Стивенсона нет слабых мест.

"Хороший и интересный вопрос. Я думаю, что мы можем только догадываться, кто лучший из них, но также я считаю, что у Шакура Стивенсона есть больше шансов.

Причина, по которой я это говорю, состоит в том, что когда вы смотрите бои Дэвиса, он каждый раз пропускает много ударов. Хейни был поражен во время поединка с Линаресом. Шакур Стивенсон никогда не попадает в сложные ситуации, в отличие от других ребят. Это говорит о том, что у него лучшая защита,

– сказал Ломаченко.

Напомним, в августе Стивенсон хотел организовать бой с украинцем Василием Ломаченко именно в легком весе. За всю карьеру в профессиональном боксе Шакур провел 18 боев, все – победы (9 – нокаутом). Американец владел чемпионским титулами WBO, WBС во втором полулегком весе.

Важно! Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке. В Украине это будет утро 30 октября. Боксеры выйдут в ринг не раньше 05:00 по киевскому времени.