29 жовтня в Нью-Йорку відбудеться поєдинок українця Василя Ломаченка і американського боксера Джемейна Ортіса. В андеркарді зустрічі запланований бій між онуком великого Мухаммеда Алі та Біллі Вагнером.

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Напередодні поєдинку у Ніко Алі Волша журналісти запитали, чи зміг би хтось із сучасних зірок хевівейту скласти конкуренцію його знаменитому діду.

"Я в цьому питанні упереджений. Але я вважаю діда найвеличнішим в історії надважкої ваги. Що я думаю про сьогоднішній хевівейт? Як на мене, він просто чудовий. Це просто феноменальні бійці. І Тайсон Ф'юрі, і Олександр Усик, і Ентоні Джошуа, і Деонтей Вайлдер.

А ця неймовірна трилогія Ф'юрі vs Вайлдер? Одна з найкращих в історії боксу. Вважаю, що ці бійці були б конкурентними в будь-яку епоху надважкої ваги. Але, повторюся, я упереджений. Вважаю, що дід побив би кожного з них,

– сказав Ніко Волш.

Що відомо про онука Мухаммеда Алі?

Ніко Алі Волш народився 11 липня 2000 року.

У 10 років він почав займатись боксом. Хоча мати й була проти, але дід схвалював вибір онука.

Ніко Волш дебютував у профі 15 серпня 2021 року. Він здобув 6 перемог у 6 проведених поєдинках, в тому числі 5 нокаутом.

Онук мріє повторити досягнення свого легендарного діда.

Мухаммед Алі з онуками (ліворуч Ніко Волш). Фото з інстаграм Ніко Алі Волша

Важливо! Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку. В Україні це буде ранок 30 жовтня. Боксери вийдуть в ринг не раніше 05:00 за київським часом.