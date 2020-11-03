Александр Усик провел удачный бой в тяжелом весе – он победил британца Дерека Чисору. И теперь его ждут новые соперники.

Усик является официальным претендентом на бой за чемпионский титул WBO в тяжелом весе. Этим поясом сейчас владеет Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). И именно он должен быть следующим соперником Усика. Однако есть несколько проблем.

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Первая из них та, что 12 декабря Джошуа проведет защиты титула IBF против болгарина Кубрата Пулева (27-1, 13 КО). Поэтому после этого боя ему потребуется время на восстановление и подготовку.

Но и после этого промоутеры не очень хотят проводить бой Джошуа – Усик. Ведь значительно более прибыльным будет бой Джошуа против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). При условии, что Джошуа победит Пулева, это будет бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. И разыграют его между собой британцы.

И все же Усик может настоять на проведении боя за чемпионский титул WBO. Ведь проводить рейтинговые бои причин нет. И если промоутеры Джошуа не согласятся на этот бой, то британцу придется отказаться от чемпионского пояса. И тогда в Усика будут другие соперники.

Официально он должен драться с последующим в рейтинге – британцем Даниэлем Дюбуа (13-0, 13 КО). Он 28 ноября проведет бой против Джозефа Джойса (9-0, 8КО).

Еще одним претендентом на бой за титул WBO с Усиком является Джозеф Паркер (25-2, 20 КО) из Новой Зеландии. Об этом его промоутер Дэвид Хиггинс заявил в комментарии Sky Sports. Однако для этого Паркеру надо сначала победить Джуниора Фа (19-0, 10 КО) и подняться в рейтинге WBO. Пока же он занимает там третье место.

Стоит добавить, что в топ-5 рейтинга также есть и Курбат Пулев и Энди Руис (33-2, 22 КО).