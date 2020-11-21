Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что наградит лучших футболистов сезона-2019/2020. Церемония вручения наград The Best состоится 17 декабря.

Что известно о награждении ФИФА

Как сообщает ФИФА, из-за пандемии коронавируса церемония пройдет онлайн, в виртуальном формате.

Кстати Левандовский рассказал, кто должен получить "Золотой мяч"

Всего будет 11 номинаций по итогам сезона-2019/2020:

Лучшая футболистка

Лучший футболист

Лучший тренер женской команды

Лучший тренер мужской команды

Лучший вратарь женской команды

Лучший вратарь мужской команды

Символическая мужская сборная из 11 футболистов

Символическая женская сборная из 11 футболисток

Награда фэйр-плей (честная игра)

Премия Пушкаша (лучший гол)

Награда фанат года.

Голосование пройдет с 25 ноября по 9 декабря. Сейчас ФИФА еще не объявила имена номинантов.

Смотрите видео анонса церемонии The Best

"Золотой мяч" в 2020 году не вручат

Самую престижную индивидуальную награду "Золотой мяч" в 2020 году не вручат, ведь France Football отменил церемонию из-за коронавируса.

В France Football впервые в своей истории решил не вручать премию "Золотой мяч", ведь считают, что из-за пандемии футболисты были не в равных условиях.

Больше всего шансов на победу отдавали Роберту Левандовскому из "Баварии". Поляк стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Бундеслиги и выиграл все возможные трофеи на клубном уровне.

Отметим, что с 2010 до 2015 года ФИФА и France Football вручали премию "Золотой мяч" совместно.