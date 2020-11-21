Вместо France Football: ФИФА официально наградит лучших футболистов сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что наградит лучших футболистов сезона-2019/2020. Церемония вручения наград The Best состоится 17 декабря.
Что известно о награждении ФИФА
Как сообщает ФИФА, из-за пандемии коронавируса церемония пройдет онлайн, в виртуальном формате.
Кстати Левандовский рассказал, кто должен получить "Золотой мяч"
Всего будет 11 номинаций по итогам сезона-2019/2020:
- Лучшая футболистка
- Лучший футболист
- Лучший тренер женской команды
- Лучший тренер мужской команды
- Лучший вратарь женской команды
- Лучший вратарь мужской команды
- Символическая мужская сборная из 11 футболистов
- Символическая женская сборная из 11 футболисток
- Награда фэйр-плей (честная игра)
- Премия Пушкаша (лучший гол)
- Награда фанат года.
Голосование пройдет с 25 ноября по 9 декабря. Сейчас ФИФА еще не объявила имена номинантов.
Смотрите видео анонса церемонии The Best
"Золотой мяч" в 2020 году не вручат
Самую престижную индивидуальную награду "Золотой мяч" в 2020 году не вручат, ведь France Football отменил церемонию из-за коронавируса.
В France Football впервые в своей истории решил не вручать премию "Золотой мяч", ведь считают, что из-за пандемии футболисты были не в равных условиях.
Больше всего шансов на победу отдавали Роберту Левандовскому из "Баварии". Поляк стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Бундеслиги и выиграл все возможные трофеи на клубном уровне.
Отметим, что с 2010 до 2015 года ФИФА и France Football вручали премию "Золотой мяч" совместно.
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