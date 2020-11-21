Замість France Football: ФІФА офіційно нагородить найкращих футболістів сезону
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила, що нагородить найкращих футболістів сезону-2019/2020. Церемонія вручення нагород The Best відбудеться 17 грудня.
Що відомо про нагородження ФІФА
Як повідомляє ФІФА, через пандемію коронавірусу церемонія пройде онлайн, у віртуальному форматі.
До речі Левандовський розповів, хто повинен отримати "Золотий м'яч"
Усього буде 11 номінацій за підсумками сезону-2019/2020:
- Найкраща футболістка
- Найкращий футболіст
- Найкращий тренер жіночої команди
- Найкращий тренер чоловічої команди
- Найкращий воротар
- Найкраща воротарка
- Символічна чоловіча збірна з 11 футболістів
- Символічна жіноча збірна з 11 футболісток
- Нагорода фейр-плей (чесна гра)
- Премія Пушкаша (найкращий гол)
- Нагорода фанат року.
Голосування пройде з 25 листопада до 9 грудня. Наразі ФІФА ще не оголосила імена номінантів.
Дивіться відео анонсу церемонії The Best
"Золотий м'яч" у 2020 році не вручать
Найпрестижнішу індивідуальну нагороду "Золотий м'яч" у 2020 році не вручать, адже France Football скасував церемонію через коронавірус.
У France Football вперше у своїй історії вирішив не вручати премію "Золотий м'яч", адже вважають, що через пандемію футболісти були не в рівних умовах.
Найбільше шансів на перемогу віддавали Роберту Левандовському з "Баварії". Поляк став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів та Бундесліги і виграв усі можливі трофеї на клубному рівні.
Зазначимо, що з 2010 до 2015 року ФІФА і France Football вручали премію "Золотий м'яч" спільно.
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