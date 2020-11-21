Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила, що нагородить найкращих футболістів сезону-2019/2020. Церемонія вручення нагород The Best відбудеться 17 грудня.

Що відомо про нагородження ФІФА

Як повідомляє ФІФА, через пандемію коронавірусу церемонія пройде онлайн, у віртуальному форматі.

До речі Левандовський розповів, хто повинен отримати "Золотий м'яч"

Усього буде 11 номінацій за підсумками сезону-2019/2020:

Найкраща футболістка

Найкращий футболіст

Найкращий тренер жіночої команди

Найкращий тренер чоловічої команди

Найкращий воротар

Найкраща воротарка

Символічна чоловіча збірна з 11 футболістів

Символічна жіноча збірна з 11 футболісток

Нагорода фейр-плей (чесна гра)

Премія Пушкаша (найкращий гол)

Нагорода фанат року.

Голосування пройде з 25 листопада до 9 грудня. Наразі ФІФА ще не оголосила імена номінантів.

Дивіться відео анонсу церемонії The Best

"Золотий м'яч" у 2020 році не вручать

Найпрестижнішу індивідуальну нагороду "Золотий м'яч" у 2020 році не вручать, адже France Football скасував церемонію через коронавірус.

У France Football вперше у своїй історії вирішив не вручати премію "Золотий м'яч", адже вважають, що через пандемію футболісти були не в рівних умовах.

Найбільше шансів на перемогу віддавали Роберту Левандовському з "Баварії". Поляк став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів та Бундесліги і виграв усі можливі трофеї на клубному рівні.

Зазначимо, що з 2010 до 2015 року ФІФА і France Football вручали премію "Золотий м'яч" спільно.