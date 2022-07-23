Перелистываем страницу, – жена Зинченко тепло простилась с Манчестер Сити: трогательные кадры
Источник:инстаграмм Влады Зинченко
Украинский игрок Александр Зинченко официально стал игроком Арсенала. Пять сезонов он выступал в составе Манчестера Сити.
Жена футболиста: В футболках Сити мы создали свою семью
Жена футболиста Влада Зинченко трогательно простилась с МанСити в своих соцсетях. Она поделилась теплыми кадрами, связанными с "горожанами".
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"Впервые футболку Сити я одела в 2019 году. Тогда мой будущий муж уже был частью манчестерской семьи. Но мне пришлось доказывать свое место на трибунах.
Семья Зинченко / Фото с инстаграмма Влады
В Манчестере мы научились поднимать трофеи, улыбаться в дождливую погоду, принимать удары и быть взрослыми. В футболках Сити мы создали свою семью, здесь сделала первые шаги наша дочь. Мы встретили хороших друзей, надежных партнеров и людей, на которых мы равняемся.
Дочь футболиста с наставником "горожан" / Фото из инстаграмма Влады
Мы листаем эту страницу нашей футбольной жизни, но не прощаемся. Как журналист, я еще с большим интересом буду наблюдать за тем феноменом, которым является Манчестер Сити. Теперь я смогу взглянуть на это немного по-другому. Спасибо за все Сити. Для меня Манчестер навсегда останется синим", – написала в своем инстаграмме Влада.
Зинченко вместе с дочерью Евой / Фото с инстаграмма жены футболиста
Переход Зинченко в Арсенал
- Лондонский Арсенал в пятницу, 22 июля, объявил о подписании украинского полузащитника Александра Зинченко. Детали соглашения пока неизвестны, однако ранее отмечали, что украинец подписал контракт до 2026 года.
- Сумма контракта пока также не разглашается. Отмечалось, что лондонскому клубу придется выложить за футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона предусмотрены бонусными выплатами.
- Александр уже прошел традиционное посвящение, где он исполнил песню перед новыми одноклубниками.
- Также полузащитник уже посетил первую тренировку Арсенала. 25-летний украинец может дебютировать за лондонский клуб в товарищеском матче с Челси. Этот поединок состоится 24 июля.