Спортивний арбітражний суд (CAS) опублікував рішення щодо дискваліфікації Росії через допінгові махінації. Документ займає 186 сторінок.

Це повний текст рішення CAS організації щодо спору між Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) і Російським антидопінговим агентством (РУСАДА). Саме цим рішенням Росію відсторонили на два роки від міжнародних спортивних змагань (деякі спортсмени зможуть виступити лише під нейтральним прапором без прапора та гімну).

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У CAS заявили про неможливість з'ясувати, скільки російських спортсменів уникнуло покарання за порушення антидопінгових правил.

"Коли приховування допінг схеми почало ставати явним, рішення, прийняте російською владою, був спрямований не на те, щоб досягти ясності, а скоріше на те, щоб спробувати приховати приховування. Маніпуляції показують, що російська влада, як і раніше, готова втручатися в антидопінгову систему та корумпувати її", – йдеться в рішенні суду.

Дискваліфікація Росії через допінг: головне

9 грудня 2019 року WADA винесла рішення про 4-річну дискваліфікацію РУСАДА. Причиною стали втручання у роботу Московської лабораторії. Експерти встановили, що там були змінені дані про допінгові проби російських спортсменів. При цьому що зміни стосувалися допінгових проб спортсменів під час Олімпіади 2014 року в Сочі.

Покарання WADA передбачало, що Росію на чотири роки відсторонюють від участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх і чемпіонатах світу під своїм прапором, а також заборона на проведення великих міжнародних змагань.

17 грудня 2020 року CAS частково підтримав ВАДА, але встановив термін санкцій у 2 роки – до 16 грудня 2022 року.